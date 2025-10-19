Dimissioni la giustificazione di Chiara Appendino riguarda anche il Pd | Senza radicalità non c’è cambiamento

Torinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un lungo post sui social, l’ex sindaca Chiara Appendino spiega le ragioni delle proprie dimissioni da vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, annunciate ieri, 18 ottobre. Tra le questioni alla base della decisione, come emerso già nei giorni prima dell’annuncio, c’è il tema delle alleanze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dimissioni giustificazione chiara appendinoDimissioni, la giustificazione di Chiara Appendino riguarda anche il Pd: “Senza radicalità non c’è cambiamento” - Con un lungo post sui social, l’ex sindaca Chiara Appendino spiega le ragioni delle proprie dimissioni da vicepresidente del Movimento Cinque Stelle, annunciate ieri, 18 ottobre. Si legge su torinotoday.it

dimissioni giustificazione chiara appendinoM5s, dimissioni di Chiara Appendino da vicepresidente: cosa ha motivato la scelta - Chiara Appendino rassegna le dimissioni da vicepresidente M5s: le ragioni politiche dietro la scelta. Secondo notizie.it

dimissioni giustificazione chiara appendinoProcesso a Chiara Appendino: "Esaurita la spinta". Taverna: "In un altro partito saresti già stata cacciata" - Riunione di 7 ore, l'annuncio che verrà intavolata un'indagine interna per capire chi ha passato la notizia delle sue dimissioni. ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dimissioni Giustificazione Chiara Appendino