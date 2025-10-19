Le parole di Elly Schlein davanti al Pse sul governo Meloni non hanno scusanti: "La libertà e la democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo". Un intervento a cui ha subito riposto la premier Giorgia Meloni in modo deciso e chiaro: "Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare". E così ora sui profili social di Fratelli d'Italia è comparso un video in cui vengono messi a confronto due modi di rappresentare l'Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Differenza abissale": il video di Meloni che imbarazza Elly Schlein