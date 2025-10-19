Difesa Inter muro di ferro anche in Europa per i nerazzurri | nessuno come la squadra di Chivu in Champions League

Inter News 24 Difesa Inter, la retroguardia di Chivu rimane una certezza: il dato incredibile sul reparto arretrato dei meneghini in questa stagione. L’ Inter continua a costruire i suoi successi a partire dalla solidità difensiva. Alla vigilia della terza giornata di Champions League, la squadra di Cristian Chivu può vantare numeri impressionanti nel torneo europeo, confermando una tradizione ormai consolidata negli ultimi anni. Due vittorie e zero gol subiti. I nerazzurri arrivano alla sfida contro l’ Union Saint-Gilloise forti di due vittorie consecutive senza subire reti: 2-0 contro l’Ajax e 3-0 contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Difesa Inter, muro di ferro anche in Europa per i nerazzurri: nessuno come la squadra di Chivu in Champions League

