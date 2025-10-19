Diego Abatantuono chi sono l’ex moglie Rita Rabassini e la figlia Marta e l’attuale moglie Giulia e i figli Matteo e Marco | Ho una famiglia allargata
Negli anni ’80, Diego Abatantuono ha vissuto il suo primo grande amore ufficiale con Rita Rabassini, nota scenografa e collaboratrice artistica nel mondo del cinema. Il loro matrimonio, celebrato nel 1984, ha rappresentato per Diego un passo importante anche nella vita privata. Dal loro amore è nata una figlia, Marta, nel 1985, che oggi è adulta e porta avanti la propria strada lontano dai riflettori. Nonostante la nascita della figlia e la passione iniziale, il matrimonio si è concluso nel 1987. Rita ha poi intrapreso una relazione duratura con il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, dimostrando come le strade della vita possano intrecciarsi e separarsi senza rancore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Ora impegnato nella presentazione del nuovo film "La vita va così" di Riccardo Milani, in compagnia di Virginia Raffaele e Diego Abatantuono - facebook.com Vai su Facebook
Sul red carpet della 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, Diego Abatantuono Con il suo carisma e il suo sguardo intenso, ha saputo trasformare ogni personaggio in qualcosa di unico, portando sempre una nota personale che lo rende inconfondib - X Vai su X