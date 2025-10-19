Negli anni ’80, Diego Abatantuono ha vissuto il suo primo grande amore ufficiale con Rita Rabassini, nota scenografa e collaboratrice artistica nel mondo del cinema. Il loro matrimonio, celebrato nel 1984, ha rappresentato per Diego un passo importante anche nella vita privata. Dal loro amore è nata una figlia, Marta, nel 1985, che oggi è adulta e porta avanti la propria strada lontano dai riflettori. Nonostante la nascita della figlia e la passione iniziale, il matrimonio si è concluso nel 1987. Rita ha poi intrapreso una relazione duratura con il regista premio Oscar Gabriele Salvatores, dimostrando come le strade della vita possano intrecciarsi e separarsi senza rancore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Diego Abatantuono, chi sono l’ex moglie Rita Rabassini e la figlia Marta e l’attuale moglie Giulia e i figli Matteo e Marco: “Ho una famiglia allargata”