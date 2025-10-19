Dieci pilastri per atenei e imprese
C’è un’Italia che non si arrende, che studia, sperimenta, crea. Un’Italia che crede nel valore della scienza e che, nei laboratori, nelle università e nelle imprese, costruisce ogni giorno il futuro. È questo il Paese che Forza Italia vuole mettere al centro del proprio progetto politico: un’Italia che produce futuro, non che lo subisce. Viviamo in un tempo in cui il sapere è potere, ma anche responsabilità. L’intelligenza artificiale, la rivoluzione tecnologica e la transizione digitale stanno cambiando il mondo a una velocità senza precedenti. In questo scenario, chi investe nella conoscenza non investe solo in economia, ma in libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
