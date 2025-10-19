Dieci fake news sulla Flotilla smontate una dopo l'altra a due settimane dal rientro in Italia
Dopo due settimane dal rientro in Italia di tutti gli equipaggi della Global Sumud Flotilla - scarcerati da Israele - possiamo finalmente mettere un punto e dare una spiegazione a tutte le fake news lette in questi mesi sulla più famosa missione umanitaria degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Esce domani, venerdì 17 ottobre, “OLD TRAFFORD”, il nuovo singolo di EN?GMA (Asian Fake / House Of Music / Sony Music Italy), che segna il ritorno del rapper sardo e l’inizio di un nuovo capitolo artistico dopo dieci anni di indipendenza. Con questo brano, Vai su Facebook
Dieci fake news sulla Flotilla smontate una dopo l’altra a due settimane dal rientro in Italia - Partiamo dalla fake news numero uno, forse la più grande di tutte: "La Flotilla non serve a niente ... Scrive fanpage.it
L’EDICOLA, Il Corriere: “Flotilla, l’allarme dell’Italia”. La Stampa: “Flotilla, lo spiraglio di Israele”. Il Fatto: “Zelensky soffia sulle fake news per ... - “Flotilla, l’allarme dell’Italia” ( Il Corriere della Sera ). Lo riporta blitzquotidiano.it
Flotilla, dieci italiani scendono. Si spacca la spedizione. Mattarella: “Accettate mediazione” - Dieci dei nostri connazionali a bordo della Global Sumud Flotilla hanno lasciato le imbarcazioni, secondo quanto ha raccontato ... Si legge su quotidiano.net