Dieci fake news sulla Flotilla smontate una dopo l'altra a due settimane dal rientro in Italia

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due settimane dal rientro in Italia di tutti gli equipaggi della Global Sumud Flotilla - scarcerati da Israele - possiamo finalmente mettere un punto e dare una spiegazione a tutte le fake news lette in questi mesi sulla più famosa missione umanitaria degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

dieci fake news flotillaDieci fake news sulla Flotilla smontate una dopo l’altra a due settimane dal rientro in Italia - Partiamo dalla fake news numero uno, forse la più grande di tutte: "La Flotilla non serve a niente ... Scrive fanpage.it

L’EDICOLA, Il Corriere: “Flotilla, l’allarme dell’Italia”. La Stampa: “Flotilla, lo spiraglio di Israele”. Il Fatto: “Zelensky soffia sulle fake news per ... - “Flotilla, l’allarme dell’Italia” ( Il Corriere della Sera ). Lo riporta blitzquotidiano.it

Flotilla, dieci italiani scendono. Si spacca la spedizione. Mattarella: “Accettate mediazione” - Dieci dei nostri connazionali a bordo della Global Sumud Flotilla hanno lasciato le imbarcazioni, secondo quanto ha raccontato ... Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Dieci Fake News Flotilla