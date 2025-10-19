Diciotto giorni dopo il mare restituisce Marianna Bello

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciotto giorni sospesi si chiudono oggi nel dolore: è stato ritrovato il corpo di Marianna Bello, 38 anni, madre di tre bambini. La scoperta è avvenuta lungo la costa agrigentina, tra Zingarello e Cannatello, dopo che la piena del 1° ottobre l’aveva trascinata via a Favara. Secondo quanto ricostruito da autorevoli testate nazionali. Il ritrovamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

diciotto giorni dopo il mare restituisce marianna bello

© Sbircialanotizia.it - Diciotto giorni dopo, il mare restituisce Marianna Bello

News recenti che potrebbero piacerti

diciotto giorni dopo mareAlluvione a Favara, trovato in mare il corpo di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche - Il cadavere della donna è stato notato da alcuni cacciatori. Riporta today.it

diciotto giorni dopo mareTrovato il cadavere di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche: cos’è successo alla 38enne dispersa nell’alluvione di Favara - Non si avevano sue notizie dal primo ottobre L'articolo Trovato il cadavere di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Diciotto Giorni Dopo Mare