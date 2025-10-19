Diciotto giorni dopo il mare restituisce Marianna Bello
Diciotto giorni sospesi si chiudono oggi nel dolore: è stato ritrovato il corpo di Marianna Bello, 38 anni, madre di tre bambini. La scoperta è avvenuta lungo la costa agrigentina, tra Zingarello e Cannatello, dopo che la piena del 1° ottobre l’aveva trascinata via a Favara. Secondo quanto ricostruito da autorevoli testate nazionali. Il ritrovamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
