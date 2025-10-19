‘Dibattiti sull’invisibile’ La povertà a Cesena | Trecento persone senza dimora nel 2025

"La via verso la povertà è un piano inclinato: nella discesa di un gradino dopo l’altro si compie un impoverimento globale, che riguarda molti cittadini". Ilaria Avoni, presidente di Piazza Grande ha aperto venerdì scorso al cinema Eliseo il confronto a più voci ‘Dibattiti sullinvisibile - voci, riflessioni e sguardi sulla marginalità’. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, si sono incontrate Piazza Grande, Fondazione Don Dino e Caritas Cesena in una serata, patrocinata dall’assessorato ai servizi per le persone e le famiglie. "Parlare dell’emarginazione e della povertà - ha detto Ilaria Avoni -, di ciò che normalmente è invisibile, è molto importante per noi: significa accendere una luce, svelare, condividere problemi, responsabilità, obiettivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

