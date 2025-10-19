Di Gregorio su Como Juve | Per noi non esistono partite facile Vogliamo agire così
Como Juve, parla Di Gregorio: «Ogni partita è una battaglia. Vogliamo una grande prestazione» In vista della sfida Como Juve, valida per la settima giornata di Serie A, Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di DAZN, condividendo le sue sensazioni prima del match. Il portiere ha sottolineato la difficoltà crescente del campionato e l’importanza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
