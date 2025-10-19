Di Gregorio a DAZN | Credo che tutte le partite siano diventate difficili Vogliamo fare una grande prestazione sull’infortunio di Bremer…

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Gregorio ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Como Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Di Gregorio ha parlato prima di Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Credo che tutte le partite siano diventate difficili. Sicuramente in questa settimana con tre trasferte a partire da oggi». INFORTUNIO BREMER – «Cambia sicuramente a livello numerico e Bremer dà una mano come tutti i componenti della squadra. Un’assenza che pesa ma tutta la squadra è seria e vogliamo fare una grande prestazione». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Di Gregorio a DAZN: «Credo che tutte le partite siano diventate difficili. Vogliamo fare una grande prestazione, sull'infortunio di Bremer…»

