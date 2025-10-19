Di Gregorio a DAZN | Credo che tutte le partite siano diventate difficili Vogliamo fare una grande prestazione sull’infortunio di Bremer…
Di Gregorio ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Como Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Di Gregorio ha parlato prima di Como Juve, match valido per la settima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Credo che tutte le partite siano diventate difficili. Sicuramente in questa settimana con tre trasferte a partire da oggi». INFORTUNIO BREMER – «Cambia sicuramente a livello numerico e Bremer dà una mano come tutti i componenti della squadra. Un’assenza che pesa ma tutta la squadra è seria e vogliamo fare una grande prestazione». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
?| Sommer a Dazn: "La parata su Dybala? Era un momento importante della partita, ho avuto anche un po' di fortuna. Non abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, ma abbiamo difeso compatti, insieme, con tanta energia, e in partite così è importantissimo Vai su Facebook
Pulisic sbaglia il rigore, DAZN racconta dialogo Allegri-Landucci: "Glielo avevo detto di non tirare di piatto" - X Vai su X
Ufficiale Di Gregorio, clamorosa decisione: i tifosi non ci credono - Si torna in campo per una nuova giornata di serie A e la Juventus, dopo il ... diregiovani.it scrive
Tutto il campionato di B sarà trasmesso su Dazn: domani gratis Pescara-Cesena - 30 del 12 settembre) La serie B si potrà vedere tutta su Dazn. Secondo gazzetta.it