Di corsa per la solidarietà | a Terra del Sole la gara ' Fuga Forrest'
Si è corsa domenica a Terra del Sole la ‘Fuga Forrest’, iniziativa organizzata dall’associazione Corri Forrest che unisce sport, divertimento e solidarietà coinvolgendo grandi e piccoli, atleti esperti e principianti. Come sempre, l’intero ricavato sarà devoluto a progetti di beneficenza, tra cui. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Don Franco Torresani, atleta e sacerdote, celebra cinquant’anni di corsa e missione tra sport, fede e solidarietà Vai su Facebook
Successo per la "Due Comuni", la #corsa di solidarietà 10 km, patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli: oltre 700 #atleti in gara tra Somma Vesuviana e Sant'Anastasia per la #ricerca #telethon. Primi classificati: Adim Ismail (uomini) e Francesca Palomb - X Vai su X
Terra del Sole, riparte la corsa all’Unesco - La questione in consiglio comunale E’ un gioiello che non conosce eguali, la città ideale simbolo ... Si legge su ilrestodelcarlino.it