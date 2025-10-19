Di corsa per la solidarietà | a Terra del Sole la gara ' Fuga Forrest'

Si è corsa domenica a Terra del Sole la ‘Fuga Forrest’, iniziativa organizzata dall’associazione Corri Forrest che unisce sport, divertimento e solidarietà coinvolgendo grandi e piccoli, atleti esperti e principianti. Come sempre, l’intero ricavato sarà devoluto a progetti di beneficenza, tra cui. 🔗 Leggi su Forlitoday.it