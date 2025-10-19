Di corsa contro il cancro al seno e per la ricerca Largo alla marcia rosa e al camper della salute

Di corsa per la ricerca contro il cancro al seno e lezioni di prevenzione per tutte le donne, a Pioltello. Domenica intensa con la trasferta a Milano per la Pittarosso Pink Parade con Aap, "Ascoltami, aiutami, proteggimi", l’associazione guidata da Concetta Risi, "pink ambassador" della Fondazione Veronesi che come ogni anno organizza la marcia. Obiettivo "raccogliere fondi per sconfiggere la malattia", spiega il presidente. L’onda rosa in città è una presenza importante, cardine del sistema di solidarietà di casa. L’impegno del gruppo è diventato anche progetto di difesa sul territorio, a questo serve il camper-ambulatorio che ha vinto "Decidilo, tu", il bilancio partecipato del Comune che ha destinato all’iniziativa 100mila euro e che ormai gira per la città con la propria missione: la lotta contro il "mostro" che "ha rialzato la testa dopo il Covid e con età d’esordio sempre più bassa" passa da appuntamenti di sensibilizzazione come questi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Di corsa contro il cancro al seno e per la ricerca. Largo alla marcia rosa e al camper della salute

