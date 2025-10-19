Di Canio ne ha per tutti | Come si fa a dire grande attacco con Openda e Zhegrova? Se la Juventus perde la fame non resta più nulla E in società ci vuole… La critica dell’ex attaccante!

Di Canio, ex attaccante, ha parlato così della Juventus dopo la sconfitta contro il Como. Queste le sue dichiarazioni, non ha risparmiato nessuno. Un attacco sopravvalutato, un centrocampo senza qualità e una società priva di « uomini di calcio ». L’analisi di Paolo Di Canio sul momento della Juventus è un j’accuse durissimo, che non risparmia nessuno, dalla dirigenza ai giocatori. Dagli studi di Sky Sport, l’ex attaccante bianconero ha bocciato senza appello il progetto tecnico attuale. QUI: COMO JUVE 2-0: LA CRONACA “Attacco fenomenale? Non scherziamo”. La critica più aspra è per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Canio ne ha per tutti: «Come si fa a dire grande attacco con Openda e Zhegrova? Se la Juventus perde la fame non resta più nulla. E in società ci vuole…». La critica dell’ex attaccante!

