La Vis Pesaro è il punto di riferimento del settore giovanile marchigiano. Qui non si formano solo calciatori e calciatrici ma persone con principi sani. Il settore giovanile è il perno del progetto Bosco e punta a essere un ricco serbatoio di nuovi talenti per la prima squadra. Non ha usato mezzi termini il responsabile del settore giovanile Devin Alaqua nella prima conferenza stampa della storia vissina interamente adibita a presentare la nuova stagione del settore giovanile e le nuove maglie da gioco, Under 11 e 12 sponsorizzate da MB Costruzioni mentre quelle dall’Under 13 all’under 17 con Tda Informatica come sponsor fronte maglia ed EcoCostruzioni nel retro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Devin Alaqua: "Noi, riferimento del settore giovanile marchigiano"