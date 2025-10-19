Deruta alla guida delle città della ceramica di tutta Europa
Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini è stato eletto presidente dell’associazione europea delle Città della Ceramica. L’associazione riunisce le associazioni nazionali di Spagna, Francia, Romania, Portogallo, Germania, Repubblica Ceca e Italia, rappresentando oltre 150 città europee impegnate. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Deruta: il borgo delle ceramiche e oltre Nel cuore dell’Umbria, Deruta è famosa in tutto il mondo per la sua maiolica dipinta a mano, ma offre anche molto di più: la Scalinata dei Ceramisti, le porte storiche come Porta San Michele Arcangelo, la Fornace Vai su Facebook
Deruta guiderà le città europee della ceramica: Toniaccini eletto presidente AEuCC - Il Sindaco di Deruta Michele Toniaccini è stato eletto Presidente dell’Associazione Europea delle Città della Ceramica (AEuCC). Come scrive iltamtam.it