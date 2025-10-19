Deruta alla guida delle città della ceramica di tutta Europa

Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini è stato eletto presidente dell’associazione europea delle Città della Ceramica. L’associazione riunisce le associazioni nazionali di Spagna, Francia, Romania, Portogallo, Germania, Repubblica Ceca e Italia, rappresentando oltre 150 città europee impegnate. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

