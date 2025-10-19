Derby d’argento al Rigamonti Ceppi Lecco e Brescia big a confronto
Big match al Rigamonti Ceppi: in campo Lecco e Brescia alle 20.30. Partita di cartello: i padroni di casa, secondi a quota 21 punti, ricevono l’Union, terzo a quota 18. Una partita importantissima per tutte e due le squadre: il Lecco, vincendo, staccherebbe di 6 lunghezze la rivale e si confermerebbe sempre più come l’alternativa più credibile al super Vicenza capolista. Per la squadra di Diana un successo significherebbe andare a riacciuffare i rivali in seconda posizione e, soprattutto, una grande iniezione di fiducia. Tutto esaurito o quasi. Nel Lecco assenti Furrer, il match winner in casa dell’AlbinoLeffe per una lussazione alla spalla sinistra, Voltan, lesione muscolare, e Davide Grassini che sta recuperando dopo il problema ad una clavicola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Va a Matteo Berrettini il derby andato in scena nel primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma. Il tennista romano ha avuto la meglio su Giulio Zeppieri imponendosi in due set con il punteggio netto di 6-4 6-2. Arriva così un'altra vittoria che non solo fa morale - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA/ Lecco AlbinoLeffe (risultato finale 2-1), c’è la salvezza (Serie C, 12 aprile 2025) - Prosegue la diretta testuale del match tra Lecco e Albinoleffe ed abbiamo assistito ad un primo tempo senza praticamente emozioni, zero tiri in porta e davvero poco da dire. Si legge su ilsussidiario.net
Il Lecco vince e si prepara al derby - Ceppi e salgono a quota sette punti nel girone A di Serie C. Si legge su ilgiorno.it
Calcio Lecco. Bagno di folla per i blucelesti al Rigamonti-Ceppi - Un evento completamente dedicato ai tifosi blucelesti dove erano presenti tutti i giocatori della prima ... msn.com scrive