Derby d’argento al Rigamonti Ceppi Lecco e Brescia big a confronto

Big match al Rigamonti Ceppi: in campo Lecco e Brescia alle 20.30. Partita di cartello: i padroni di casa, secondi a quota 21 punti, ricevono l’Union, terzo a quota 18. Una partita importantissima per tutte e due le squadre: il Lecco, vincendo, staccherebbe di 6 lunghezze la rivale e si confermerebbe sempre più come l’alternativa più credibile al super Vicenza capolista. Per la squadra di Diana un successo significherebbe andare a riacciuffare i rivali in seconda posizione e, soprattutto, una grande iniezione di fiducia. Tutto esaurito o quasi. Nel Lecco assenti Furrer, il match winner in casa dell’AlbinoLeffe per una lussazione alla spalla sinistra, Voltan, lesione muscolare, e Davide Grassini che sta recuperando dopo il problema ad una clavicola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

