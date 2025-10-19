Deposito rifiuti fuorilegge | maxi sequestro
Montalto (Ascoli Piceno), 19 ottobre 2025 – Gestione non autorizzata di rifiuti, abusi edilizi e deturpamento di bellezze naturali. Sono questi i reati ipotizzati a carico del titolare di una ditta individuale attiva nel settore del recupero di rottami metallici a Montalto delle Marche, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato un’area di 14 mila metri quadrati. Il provvedimento, disposto d’urgenza dai militari e successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, è arrivato nell’ambito della campagna regionale contro i reati ambientali, condotta in collaborazione con l’Arpam, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
