Dell’amore - Club Tour 2026 | Levante in concerto a Venaria Reale

Torinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni di assenza dai grandi palcoscenici successivi al tour del 2024 e al concerto evento all'Arena di Verona del 2023, la cantautrice siciliana Levante è pronta a riabbracciare il suo pubblico con un progetto live completamente rinnovato. Si intitola "Dellamore - Club Tour 2026" il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

dell8217amore club tour 2026Levante torna con “Dell’amore – Club Tour 2026”: le date - A distanza di due anni dal tour nel 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona del 2023, l’ha vista calcare i palcoscenici dei più ... Segnala lopinionista.it

dell8217amore club tour 2026Levante torna live con Dell'amore - Club tour 2026 - A distanza di due anni dal tour nel 2024 che, dopo il concerto evento in Arena di Verona del 2023, l'ha vista calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani, Levante è pronta a tornare fina ... Scrive ansa.it

dell8217amore club tour 2026Levante: “Dell’amore-club tour 2026” dalla prossima primavera Le date - Dal 29 aprile Levante inizierà il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italian i portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un ... Si legge su noinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Dell8217amore Club Tour 2026