Voleva difendere il fratello Samuele dal gruppo di ragazzi con cui poco prima, in un locale di Perugia, era scoppiata una lite. Così è morto Hekuran Cumani, il 23enne originario di Fabriano, Ancona, ucciso con una coltellata nel parcheggio della facoltà di Matematica e Informatica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Perugia,"Hekuran voleva difendere il fratello Samuele