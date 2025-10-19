Delitto di Perugia Hekuran voleva difendere il fratello Samuele
Voleva difendere il fratello Samuele dal gruppo di ragazzi con cui poco prima, in un locale di Perugia, era scoppiata una lite. Così è morto Hekuran Cumani, il 23enne originario di Fabriano, Ancona, ucciso con una coltellata nel parcheggio della facoltà di Matematica e Informatica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata in uno dei parcheggi dell'Università di Perugia nelle prime ore di sabato mattina. Omicidio, l'ipotesi di reato per la quale procede la Procura di Perugia. Secondo le prime indagini, il delitto n - facebook.com Vai su Facebook
#Omicidio a #Perugia: 23enne #ucciso con una #coltellata nel #parcheggio dell’#università https://umbriaon.it/omicidio-a-perugia-23enne-ucciso-con-una-coltellata-nel-parcheggio-delluniversita/… #Umbria #Marche #delitto #indagini #poliziadiStato - X Vai su X
Omicidio di Perugia, non si trova il coltello che ha ucciso Hekuran. L'identikit dell'assassino - L'indagine sulla morte di Hekuran Cumani si fa complessa: le testimonianze dei ragazzi coinvolti non hanno chiarito il quadro, nonostante l'identikit del possibile assassino ... Scrive ilgazzettino.it
Hekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio a Perugia: difendeva fratello colpito dalle coltellate - Si cerca per questo un gruppo di giovani che avrebbe partecipato alla rissa tra cui l’omicida che avrebbe estratto il ... Secondo fanpage.it
Perugia: il 23enne Hekuran Cumani accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia - Omicidio a Perugia, giovane accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia. corrierenazionale.it scrive