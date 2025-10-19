Delitto di Perugia Hekuran voleva difendere il fratello Samuele

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voleva difendere il fratello Samuele dal gruppo di ragazzi con cui poco prima, in un locale di Perugia, era scoppiata una lite. Così è morto Hekuran Cumani, il 23enne originario di Fabriano, Ancona, ucciso con una coltellata nel parcheggio della facoltà di Matematica e Informatica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

delitto di perugia hekuran voleva difendere il fratello samuele

© Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Perugia,"Hekuran voleva difendere il fratello Samuele

Altri contenuti sullo stesso argomento

delitto perugia hekuran volevaOmicidio di Perugia, non si trova il coltello che ha ucciso Hekuran. L'identikit dell'assassino - L'indagine sulla morte di Hekuran Cumani si fa complessa: le testimonianze dei ragazzi coinvolti non hanno chiarito il quadro, nonostante l'identikit del possibile assassino ... Scrive ilgazzettino.it

delitto perugia hekuran volevaHekuran Cumani ucciso a 23 anni nel parcheggio a Perugia: difendeva fratello colpito dalle coltellate - Si cerca per questo un gruppo di giovani che avrebbe partecipato alla rissa tra cui l’omicida che avrebbe estratto il ... Secondo fanpage.it

delitto perugia hekuran volevaPerugia: il 23enne Hekuran Cumani accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia - Omicidio a Perugia, giovane accoltellato a morte nel parcheggio della facoltà di Economia. corrierenazionale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Delitto Perugia Hekuran Voleva