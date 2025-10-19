Del Piero emoziona ma poi frena sulle voci di un possibile ritorno in società | Siamo sempre stati vicini Ho sentito Chiellini ma…
Del Piero, l’ex numero 10 della Juve frena sulle voci di un ritorno in società: il rapporto con l’ambiente è ottimo. Un incontro che riaccende sogni mai sopiti. La presenza congiunta di John Elkann e Alessandro Del Piero alla serata di gala della National Italian American Foundation (NIAF) ha inevitabilmente riacceso le speculazioni su un possibile ritorno della leggenda bianconera in società. Come riportato da Class CNBC, il numero uno di Exor ha stuzzicato la fantasia dei tifosi con una frase sibillina: “Del Piero non ha mai lasciato la Juventus”. È arrivata, però, puntuale la risposta dell’ex capitano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
