Del Piero analizza Como Juve | Yildiz e Nico Paz sono dei gioielli una sfida da non perdere Eccitante vedere così tante squadre davanti sulla Nazionale…

Del Piero analizza Como Juve ma non solo: tutte le dichiarazioni della leggenda bianconera sul match. Una sfida nella sfida, un duello tra due dei talenti più puri del campionato. La leggenda della Juve, Alessandro Del Piero, ha parlato ai microfoni de La Stampa, analizzando la supersfida di oggi tra il Como e i bianconeri, soffermandosi in particolare sullo scontro generazionale tra Kenan Yildiz e Nico Paz. L’ex capitano ha poi allargato lo sguardo alla corsa Scudetto e al sogno Mondiale della Nazionale. PAROLE – «È una bellissima sfida ed è bello che si parli di ragazzi così giovani che hanno accettato una tale responsabilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero analizza Como Juve: «Yildiz e Nico Paz sono dei gioielli, una sfida da non perdere. Eccitante vedere così tante squadre davanti, sulla Nazionale…»

News recenti che potrebbero piacerti

?Coach Miriello analizza - con Piero Quarto - la vittoria di domenica contro Monopoli sul Il Quotidiano. Vai su Facebook

Fonseca pronostica Como Juve: «Io non dormirei sereno se fossi in Tudor, ai nostri tempi un pareggio era un dramma. Yildiz l’unico che avrebbe potuto giocare nella mia ... - Fonseca pronostica Como Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex giocatore bianconero sul match di Serie A L’ex bianconero Daniel Fonseca ha analizzato a La Gazzetta dello Sport il prossimo match della Ju ... Da juventusnews24.com

Jacobelli sentenzia su Yildiz: «Da grande vuole fare il Del Piero ma è il diciannovesimo nella classifica degli ingaggi bianconeri… E lo sanno al Chelsea» - Jacobelli sentenzia su Yildiz: tutte le dichiarazioni del giornalista sul talento bianconero ma non solo Il giornalista Xavier Jacobelli ha analizzato un tema caldo in casa bianconera: la situazione c ... Riporta juventusnews24.com

Como-Juventus, le statistiche pre gara: bianconeri vittoriosi nelle ultime 2 gare giocate dopo la sosta - La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara riguardanti la sfida di campionato contro il Como, in programma domani, a partire dalle 12:30, allo stadio Senigaglia:. Lo riporta tuttojuve.com