Mancano 4 partite alla fine dell’Allsvenskan e nel posticipo di questo ventisettesimo turno è in programma la sfida salvezza tra il Degerfors IF e l’Halmstad. Padroni di casa ad un passo dalla retrocessione, penultimi e a -2 dalla zona playout. Di fatto la gara odierna è l’ultima spiaggia per sperare anche nella salvezza diretta, dopo aver raccolto 7 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Degerfors IF-Halmstad (lunedì 20 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici