Declino cognitivo e dolcificanti | uno studio Usa svela un collegamento
L'uso eccessivo dei sostituti dello zucchero potrebbe avere conseguenze sulla salute del cervello nel lungo termine . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Chiara Manzi. . Dolcificanti e declino cognitivo Un recente studio ha evidenziato come un uso regolare e quotidiano di dolcificanti artificiali intensivi, come l’aspartame, possano predisporre a un più rapido declino cognitivo Scegli di dolcificare i tuoi dolci con u - facebook.com Vai su Facebook
Alzheimer, scoperto il meccanismo che accelera il declino cognitivo e come rallentarlo. Lo studio italiano, frutto di una prestigiosa collaborazione multi-istituzionale, è stato pubblicato sulla rivista scientifica “Molecular Neurodegeneration” - X Vai su X
Declino cognitivo e dolcificanti: uno studio Usa svela un collegamento - L'uso eccessivo dei sostituti dello zucchero potrebbe avere conseguenze sulla salute del cervello nel lungo termine ... msn.com scrive
Dolcificanti e cervello, scoperto il legame che porta al declino cognitivo - Sette dolcificanti artificiali sotto accusa: un nuovo studio rivela che possono accelerare lo sviluppo delle malattie neurodegenerative ... Scrive notizie.tiscali.it
Il declino cognitivo può essere collegato ai dolcificanti: il nuovo studio - Uno studio brasiliano afferma che i dolcificanti potrebbero avere un ruolo nel declino cognitivo delle persone sotto i sessant'anni. Da msn.com