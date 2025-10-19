Declinazioni Contemporanee | il MAO di Torino riaccende il dialogo tra Asia e arte contemporanea

Il MAO Museo d'Arte Orientale inaugura la terza edizione di "Declinazioni Contemporanee" in occasione di Artissima. L'appuntamento è fissato per sabato 1° novembre 2025 alle ore 18, data in cui il museo prolungherà l'apertura fino alle 23 per la Notte del Contemporaneo, offrendo un biglietto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altre letture consigliate

BOLD! Declinazioni tipografiche Campari: Munari, Depero e oltre è la nuova mostra presentata dalla Galleria Campari di Sesto San Giovanni, visitabile fino al 30 giugno 2025. Galleria Campari Vai su Facebook

"Declinazioni Contemporanee": il MAO di Torino riaccende il dialogo tra Asia e arte contemporanea - L'opera di Simeti è una complessa mappatura che intreccia migliaia di fonti iconografiche per riflettere sulle appropriazioni orientaliste da parte dell'Occidente, dove "l’altro" viene rappresentato ... Scrive torinotoday.it

Al MAO torna Declinazioni Contemporanee: arte e memoria tra Oriente e presente - Wei: il MAO di Torino ospita Declinazioni Contemporanee 2025, tra arte, memoria e trasformazione ... Segnala mentelocale.it

Se Buddha va in mostra al MAO di Torino, tra antico e contemporaneo - E pensare invece che per lungo tempo, a est, la divinità del Buddha veniva dolcemente accennata con semplici elementi naturali. Lo riporta exibart.com