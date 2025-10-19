Decisione ufficiale | Sky trasmetterà questa partita di Coppa Italia
La Coppa Italia approda su Sky, decisione dell’emittente satellitare che manderà in onda uno dei match del torneo Fine settimana attesissimo da chi segue il calcio, riprendono i campionati e in settimana ci sarà anche il ritorno delle coppe europee. Il calendario torna fitto tra svariati appuntamenti, con più squadre impegnate su più fronti e. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Ultim’ora da Buckingham Palace Con un comunicato ufficiale diffuso oggi, il Principe Andrea ha annunciato la decisione di rinunciare al proprio titolo e agli onori reali, con l’approvazione di Re Carlo III. Nel documento, datato 17 ottobre 2025, il Duca di York af Vai su Facebook
BREAKING – #JesusRodriguez, il #Como fa ricorso sulla squalifica di 3 giornate: c’è la decisione ufficiale! - X Vai su X