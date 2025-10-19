Decine di morti e feriti Gravissimo incidente stradale bus pieno di persone finisce fuori strada e si ribalta

Tragedia stradale. Un autobus passeggeri si è schiantato contro un rilevato di sabbia e si è ribaltato su un fianco. Il bilancio è pesantissimo: si parla di almeno 15 morti, secondo quanto hanno riferito sabato 18 ottobre le autorità locali. La polizia afferma che a bordo c’erano circa 30 persone. Il numero dei feriti, trasportati negli ospedali vicini, non è stato immediatamente chiarito. Il gravissimo incidente è avvenuto nel nordest del Brasile. Il veicolo era partito dallo Stato di Bahia ed è precipitato a Saloá, città dello Stato confinante di Pernambuco. La polizia ha spiegato che il conducente ha perso il controllo dell’autobus, ha invaso la corsia opposta e ha urtato rocce a bordo strada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it