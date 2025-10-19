De Pascale ai bagnini | Solo promesse dal governo
Nessun accordo sul governo sul tema concessioni. Semmai un "accordo di minima" sugli indennizzi. Il presidente della Regione, Michele de Pascale torna sulla questione rinnovi delle concessioni, prendendo le distanze dal governo. Le polemiche nel Partito democratico non si sono certo sopite, e nel riminese la lettera di una sessantina di iscritti continua a far rumore. Il confronto aperto nel partito chiesto da Maurizio Melucci resta, ma al momento non è prevista alcuna resa dei conti. "C’è stato un incontro con i segretari - precisa la segretaria provinciale Giulia Corazzi -. Il partito procede con le proprie attività e questo include le direzioni a tema, tant’è che a giorni avremo quella sulla casa con Pierfrancesco Majorino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
