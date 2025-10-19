De Monsabert Il generale che rispettò Siena

Ventisette giugno, anno domini 1944: "Ieri ho cercato Siena nella nebbia luminosa del sole al tramonto. Ho visto la collina su cui si appoggia. Ho invocato Santa Caterina, la cui immagine poetica domina l’intero paesaggio. E avrò la città, senza distruggere una casa". Ottanta anni dopo, Luc scorre quegli ‘Appunti di Guerra’, le annotazioni che ‘Zio Jo’ raccoglieva giorno per giorno in un diario. Messe insieme dal padre Jacques in un libro, che oggi tiene in mano e mostra con orgoglio. Come, con orgoglio, porta il cognome de Monsabert. Dalle pagine del volume estrae una foto: "Tirate dove volete, ma io vi proibisco di tirare al di là del XVIII secolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

