De Luca | Gravissimo attentato a Ranucci segnala clima negativo nei confronti dell' informazione – Il video

(Agenzia Vista) Campania, 19 ottobre 2025 “Un attentato gravissimo che segnala un clima negativo nei confronti del mondo dell’informazione. Spero si individuino presto i responsabili, poteva costare la vita al giornalista o alla figlia”. De Luca invia la sua solidarietà a Ranucci durante la sua consueta diretta del venerdì. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Attentato a Ranucci? «Anche noi siamo la scorta di Sigfrido» - Ricordando le inchieste di Report nel Nordest, la segretaria veneta del sindacato Cub ha espresso la solidarietà della sua sigla rispetto ad una vicenda di cui si stanno occupando i media nazionali ed ... Da padovaoggi.it