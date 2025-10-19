De Luca | Gravissimo attentato a Ranucci segnala clima negativo nei confronti dell' informazione – Il video

Open.online | 19 ott 2025

(Agenzia Vista) Campania, 19 ottobre 2025 “Un attentato gravissimo che segnala un clima negativo nei confronti del mondo dell’informazione. Spero si individuino presto i responsabili, poteva costare la vita al giornalista o alla figlia”. De Luca invia la sua solidarietà a Ranucci durante la sua consueta diretta del venerdì. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

