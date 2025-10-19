De Laurentiis | Volevo una squadra negli Usa Calcio in Europa e in Italia? E’ tempo di cambiare

De Laurentiis sul calcio italiano: “ È arrivato il momento di cambiare sia le regole del gioco sia i format del campionato “. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente alla serata della fondazione Niaf a Washington dove si è tenuta la premiazione del ‘ NiafDe Laurentiis Film Prize ‘ ha rivelato di aver tentato in passato di acquistare club di calcio americani. Queste le sue parole: ”Avevo provato 15 anni fa a fare una squadra in America”. “ Avevo provato 15 anni fa a fare una squadra in America, anzi a un certo punto avevo pensato di farne tre: una a Las Vegas, una a Detroit e una anche a Philadelphia “. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - De Laurentiis: “Volevo una squadra negli Usa. Calcio in Europa e in Italia? E’ tempo di cambiare

