De Laurentiis show ai microfoni americani | la stoccata è diretta

Aurelio De Laurentiis ha regalato l'ennesimo dei suoi show. Nel corso dell'intervista ai media americani di Cbs Sports Golazo, il presidente del Napoli si è divertito con un sorprendente confronto fra il modo di raccontare il calcio dei giornalisti statunitensi rispetto a quelli italiani, con una netta preferenza per i primi. L'attacco alla stampa italiana. De Laurentiis si complimenta così con la stampa locale: "I giornalisti americani sono molto bravi. Quando sono a Los Angeles guardo la Serie A, e le persone che ne parlano lì sono più professionali di quelle che abbiamo in Italia. Non criticano, si limitano ad analizzare la partita.

