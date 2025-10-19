De Laurentiis show ai microfoni americani | la stoccata è diretta
Aurelio De Laurentiis ha regalato l’ennesimo dei suoi show. Nel corso dell’intervista ai media americani di Cbs Sports Golazo, il presidente del Napoli si è divertito con un sorprendente confronto fra il modo di raccontare il calcio dei giornalisti statunitensi rispetto a quelli italiani, con una netta preferenza per i primi. L’attacco alla stampa italiana. De Laurentiis si complimenta così con la stampa locale: “I giornalisti americani sono molto bravi. Quando sono a Los Angeles guardo la Serie A, e le persone che ne parlano lì sono più professionali di quelle che abbiamo in Italia. Non criticano, si limitano ad analizzare la partita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Show De Laurentiis a Giffoni,il calcio se non si cambia sparisce - Dal calcio al cinema, passando dalla questione stadio del Napoli "pronto tra tre anni" alle piattaforme in streaming come Netflix "che hanno ucciso il cinema", in un incontro senza filtri: un'ora e ... Si legge su ansa.it