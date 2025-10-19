de laurentiis mattatore a washington parlando di cinema e imprenditoria poco di calcio

Washington. In assenza di Donald Trump, e per certi versi di Giorgia Meloni, annunciati e non pervenuti, per le celebrazioni dei 50 anni del Niaf, The National Italian American Foundation, organizzazione statunitense fondata nel 1975 che promuove la cultura e il patrimonio italoamericano, il protagonista assoluto è stato Aurelio De Laurentiis. Un De Laurentiis in purezza imprenditoriale. Sarà per il nome, o per i successi del Napoli, o per il suo carisma, o per il suo ottimo inglese, ma De Laurentiis ha catalizzato la scena nei tre giorni di festeggiamenti, cene e lavori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

