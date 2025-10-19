De Laurentiis la rivelazione dagli USA | Volevo fare 3 squadre ma era una fregatura
Prima degli scudetti, prima della Champions League, c’era un altro sogno americano nella mente di Aurelio De Laurentiis. Non un sogno cinematografico, ma calcistico. Dagli Stati Uniti, dove si trovava per un evento, il presidente del Napoli ha svelato per la prima volta un retroscena clamoroso: quindici anni fa, è stato a un passo dal creare non una, ma ben tre squadre negli USA. Un piano ambizioso, affossato da un sistema che lo stesso patron ha definito, senza troppi giri di parole, una mezza fregatura. “Las Vegas, Detroit, Philadelphia”: il Triplo Sogno Americano. La rivelazione è arrivata a Washington, durante la premiazione del NIAFDe Laurentiis Film Prize. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
