Il presidente Aurelio De Laurentiis è a Washington, negli Stati Uniti d’America, dove ieri ha celebrato la premiazione del Niaf De Laurentiis Film Prize. Il patron della Ssc Napoli ha rilasciato un’intervista alla Cbs Sports. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. De Laurentiis: «Sono stato vicino a fare tre squadre negli Usa». ADL ha raccontato che in passato è stato vicino ad investire nel calcio statunitense: «Quindici anni fa avevo provato a fare una squadra in America, anzi a un certo punto avevo pensato di farne tre: una a Las Vegas, una a Detroit e una anche a Philadelphia. Poi però ho visto che la vera competizione, tipo quella europea o sudamericana, esisteva nelle serie secondarie mentre nella prima serie nessuna squadra retrocedeva, bisognava anzi prestare i giocatori alle altre squadre e per entrare era previsto un contributo iniziale eccessivamente caro, circa 300 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Ho provato a fare tre squadre negli Usa, poi ho desistito»

