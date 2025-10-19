Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, conquistare una media di 2.858.000 individui all'ascolto pari al 23.3% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 25.7% pari a una media di 3.775.000 affezionati (Buonanotte: 1.862.000 - 24.8%), vincendo ancora una volta la serata. Quanto agli altri programmi, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Filippi batte ancora una volta Ballando con le Stelle. De Martino soccombe a Gerry Scotti