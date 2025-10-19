De Filippi batte ancora una volta Ballando con le Stelle De Martino soccombe a Gerry Scotti

Iltempo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, conquistare una media di 2.858.000 individui all'ascolto pari al 23.3% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 25.7% pari a una media di 3.775.000 affezionati (Buonanotte: 1.862.000 - 24.8%), vincendo ancora una volta la serata. Quanto agli altri programmi, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

