DC Wipeout v2 Final | Arriva sul Dreamcast in Definizione a 24-bit

La scena homebrew per Sega Dreamcast si arricchisce di un titolo fondamentale per gli appassionati di corse futuristiche. È finalmente disponibile Wipeout v2 Final, la versione definitiva e completa del porting di Wipeout per Dreamcast, basata sul progetto “Wipeout Rewrite” di Dominic Szablewski. Dopo un periodo di sviluppo e affinamento, questa release segna un traguardo importante: non richiede più una build personalizzata di KOS, semplificando notevolmente l’accesso e l’utilizzo per tutti. Il progetto, curato da jnmartin84, porta l’intensità e lo stile dell’originale di PlayStation sul hardware di Sega con una serie di miglioramenti tecnici di tutto rispetto. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net