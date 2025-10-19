Davis Cup Final 8 l’Italia campione del mondo torna in campo a Bologna per cercare uno storico tris

Bolognatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non esiste luogo migliore per celebrare la grandezza sportiva: Bologna, dal 18 al 23 novembre, si prepara a ospitare la Final 8 di Coppa Davis, la massima competizione a squadre del tennis maschile.Il sorteggio ufficiale in Piazza Maggiore ha acceso attese e speranze intorno a un evento che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

davis cup final 8Coppa Davis, accordo RAI-SuperTennis: l’Italia su Rai 1 in caso di vittoria nei quarti con l’Austria - Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha annunciato l’accordo tra la Rai e SuperTennis, che trasmetterà invece in esclusiva la sfida contro l’Austria Novità importanti per tutti gli appassionati del ... Come scrive tennisitaliano.it

ATP Finals e Davis Cup Final 8: il grande tennis in esclusiva in chiaro su Rai - La competizione più importante dell’anno dopo i quattro Slam, che vede sfidarsi i migliori otto tennisti di singolare e doppio ... Da primaonline.it

Final 8 di Davis a Bologna, azzurri contro l'Austria nei quarti - Sarà l’ Austria l’avversaria dell ‘Italia nei quarti di ... Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Davis Cup Final 8