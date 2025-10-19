David Juve altra chance per il canadese | Tudor darà a lui la maglia da titolare? La situazione a poche ore dal match contro il Como
David Juve, altra chance per il canadese in vista della sfida contro il Como: tutti gli aggiornamenti. Una mossa a sorpresa, un grande attestato di fiducia per scacciare la crisi. In vista della delicata trasferta di domani contro il Como, Igor Tudor sembra intenzionato a puntare su Jonathan David come centravanti titolare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juve è pronto a dare un’altra chance al canadese, nonostante un avvio di stagione a dir poco deludente sia in Serie A che in Champions League. Si tratta di una scelta forte, che spedisce in panchina i due principali concorrenti, Dusan Vlahovic e Lois Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
David Juve: quando vedremo il vero JD? Altra gara da dimenticare per l’attaccante canadese, mancano gol e cattiveria – VIDEO di Andrea Bargione - Altra gara da dimenticare per l’attaccante canadese, mancano gol e cattiveria – VIDEO di Andrea Bargione Un’altra occasione, un’altra serata a secco. Lo riporta juventusnews24.com
