David Attenborough da record a 99 anni vince il Daytime Emmy Award

(Adnkronos) – Sir David Attenborough, pioniere britannico della divulgazione naturalistica, ha fatto ancora una volta la storia: a 99 anni ha vinto il Daytime Emmy Award come "Personalità dell'anno per un programma non quotidiano", diventando così il più anziano vincitore nella storia del prestigioso premio televisivo. Il riconoscimento è arrivato per il documentario "Secret Lives . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

