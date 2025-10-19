danza musica e teatro torna il festival app

‘App – Ascoli Piceno Present’, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee atteso il 24 e 25 ottobre compie 10 anni. Si parte venerdì alle 19 ai Filarmonici con ‘Fragili Film – Solo agli specchi’, tappa di RIC.CI Reconstruction Italian Contemporary Choreography Anni ‘80’90 – progetto ideato e diretto da Marinella Guatterini - dedicata a Marianna Troise, alla sua insaziabile passione per una danza forte e leggera, per l’acrobazia, le arti visive, la poesia, la parola e gli incontri con artisti, critici, gente di strada, clochard. Alessandro Serra in ‘Tragùdia. Il canto di Edipo’, alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

