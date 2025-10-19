Danni da alluvione e grandine Arriva il secondo round dei rimborsi

Con il decreto del presidente della Regione numero 188 del 6 ottobre 2025, in applicazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 11582025, sono state approvate le disposizioni operative per la seconda fase di riconoscimento dei contributi economici destinati ai danni causati dall’ alluvione del 17-19 agosto 2022 e dalla grandinata del 22-27 luglio 2023. Questa nuova fase prevede la possibilità di accesso ai ristori anche per categorie in precedenza escluse, come le abitazioni diverse da quella principale, le associazioni e le società senza scopo di lucro, oltre agli interventi di ricostruzione o delocalizzazione di immobili distrutti o dichiarati inagibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Danni da alluvione e grandine. Arriva il secondo round dei rimborsi

