Daniil Medvedev curioso primato | 21 titoli in 21 città diverse

Per ogni città, un titolo sul circuito ATP. E in totale fanno 21. Nessuno prima di Daniil Medvedev aveva raccolto tanti successi in altrettante differenti città prima di vincerne, eventualmente, un secondo nella stessa. Fino ad ora il record apparteneva, con 18, a Michael Stich, il tedesco che aveva un tennis mirabolante che gli regalò anche Wimbledon 1991. Si può andare facilmente in ordine cronologico per elencare i suoi successi: nel 2018 a Sydney, Winston-Salem e Tokyo, nel 2019 a Sofia, Cincinnati, San Pietroburgo e Shanghai, nel 2020 a Parigi (Bercy) e Londra (ATP Finals), nel 2021 a Marsiglia, Mallorca, Toronto e New York (US Open, finora l’unico suo Slam vinto), nel 2022 a Los Cabos e Vienna, nel 2023 a Rotterdam, Doha, Dubai, Miami e Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

