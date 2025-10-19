Daniele Luchetti celebra La scuola trent’anni dopo | Quel film resta un unicum In streaming una versione restaurata

19 ott 2025

Una proiezione in anteprima assoluta segna il ritorno di un film che ha raccontato come pochi altri il mondo dell’istruzione italiana. Daniele Luchetti presenta, come evento di preapertura della 23ª edizione di Alice nella Città, la versione restaurata de La scuola, realizzata da Mediaset Infinity. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

