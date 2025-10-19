Daniel Day-Lewis | È stato un errore dire che lasciavo il cinema Ora torno grazie a mio figlio

A sette anni dalla nomination all’Oscar per Il filo nascosto, Daniel Day-Lewis riappare sul grande schermo nel dramma famigliare Anemone, firmato dal figlio Ronan, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (Alice nella Città) e nelle sale dal 6 novembre. Un ritorno atteso e gradito: sentivamo la mancanza del tre volte premio Oscar, che meriterebbe un ennesimo riconoscimento per l’interpretazione di Ray, un ex militare che vive isolato nella foresta gallese. Dopo vent’anni si presenta alla sua porta il fratello Jem (Sean Bean): il figlio, che Ray non ha mai conosciuto, ha un grave problema. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Daniel Day-Lewis: «È stato un errore dire che lasciavo il cinema. Ora torno grazie a mio figlio»

Approfondisci con queste news

Daniel Day-Lewis: «Otto anni fa ho sbagliato a dire che lasciavo il cinema. Volevo tempo per me, ora recito per mio figlio» - X Vai su X

Daniel Day-Lewis attore per il figlio Ronan nel film “#Anemone”, ad Alice nella Città, sezione parallela della #FestadelCinema di Roma. #Tg1 Virginia Volpe - facebook.com Vai su Facebook

Daniel Day-Lewis: "Mi ero ritirato per la pressione, ora sono aperto all'idea di continuare a recitare" - Era un disagio legato all'aspetto pubblico del mio lavoro, non ho mai imparato ad affrontarlo con naturalezza. Scrive adnkronos.com

La famiglia Day-Lewis: il figlio dirige, Daniel stupisce - Con "Anemone" il tre volte premio Oscar torna sullo schermo dopo 8 anni. Da ilgiornale.it

Nel nome del figlio: Daniel Day-Lewis torna in pubblico a Roma con il secondogenito Ronan - Padre e figlio sono stati osannati tanto dai ragazzi di Alice nella Città, quanto da ogni generazione dell’affollato Auditorium della Conciliazione, vip inclusi ... Riporta ilfattoquotidiano.it