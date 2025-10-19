Dandy visionario e fotografo dei sogni | una mostra a Londra celebra gli scatti di moda di un creatore che trasformò l’eleganza in arte

I l suo punto di vista sullo stile attraversò scandali e guerre senza farsi scalfire, con garbo e ironia, come dimostrano gli scatti esposti ancora una volta alla National Portrait Gallery di Londra in Cecil Beaton’s Fashionable World, fino all’11 gennaio 2026. Un altro traguardo per la prima mostra dedicata solo allo sguardo di Beaton sulla moda, interpretato in oltre 200 oggetti tra foto, lettere, bozzetti, illustrazioni e costumi. «Non verrà mai inventata una macchina fotografica che possa catturare o comprendere tutto ciò che egli vede realmente» scriveva Truman Capote nel 1968 di un fotografo che, proprio quell’anno, aveva conquistato la National Portrait Gallery di Londra con la mostra Beaton Portraits: per la prima volta, un museo nazionale britannico dedicava una retrospettiva monografica a un fotografo ancora in vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

