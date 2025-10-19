Dall’Irpef alla rottamazione in 54 rate | la bozza della Manovra in 137 articoli
Confermate tutte le principali misure annunciate in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nella prima bozza della manovra 137 articoli, dall'Irpef alla rottamazione. Attesa in Parlamento la prossima settimana. Pacchetto famiglia e contributo banche e assicurazioni. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Manovra 2026, dall’Irpef alle pensioni: le possibili misure - X Vai su X
Manovra, ecco la bozza: rottamazione in 54 rate bimestrali e “Carta Valore” - Il testo approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso: 137 articoli. repubblica.it scrive
Rottamazione cartelle, come funziona la nuova misura in manovra: requisiti, rate, scadenze - Le novità della quinquies per mettersi in regola con il fisco: esclusi coloro che non hanno mai presentato una dichiarazione dei redditi ... Come scrive repubblica.it
Rottamazione quinquies, come funziona: i requisiti per non essere esclusi - Chi può aderire, cosa si paga e come non perdere i benefici? Secondo quifinanza.it