Dall’acqua tiepida al risveglio alla meditazione fino a un momento di gratitudine | i rituali mattutini migliorano l’umore l’energia e la concentrazione per tutto il giorno

C’è un momento, al mattino, in cui tutto è ancora sospeso. La luce filtra piano, la mente si muove lentamente, il corpo cerca il suo ritmo. È un istante prezioso che spesso ignoriamo, trascinati dalla fretta o dall’abitudine, ma che può diventare un punto di svolta se impariamo a viverlo con consapevolezza. I rituali mattutini nascono proprio da qui: dal desiderio di cominciare la giornata non in automatico, ma in ascolto. Sono gesti semplici, bere un bicchiere d’acqua tiepida, respirare profondamente, sedersi in silenzio per qualche minuto, che assumono un significato profondo quando vengono ripetuti con intenzione. 🔗 Leggi su Amica.it

