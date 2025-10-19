Dalla Sicilia parte la maratona della pace della Cisl

Palermotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Sicilia partirà un grande segnale per costruire un percorso di pace giusta e duratura. Nell’isola dal 21 al 30 ottobre si svolgerà una tappa della “Maratona per la pace”, promossa dalla Cisl nazionale e organizzata a livello regionale e territoriale dalla Cisl Sicilia e dalle Unioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Parte dalla Sicilia la “Maratona della pace”, dal 21 al 30 ottobre le manifestazioni Cisl - Nell’isola dal 21 al 30 ottobre si svolgerà una tappa della ‘Maratona per la pace’, promossa dalla Cisl naz ... Scrive blogsicilia.it

sicilia parte maratona paceCISL, al via la “Maratona per la Pace”: un cammino collettivo contro guerre e divisioni - La CISL scende in campo per la pace con un'iniziativa che unisce simbolicamente tutto il Paese: la "Maratona per la Pace", una lunga catena di eventi, incontri e gesti di solidarietà promossi dalle st ... Secondo ilvescovado.it

sicilia parte maratona paceDalla Sicilia prende il via la Maratona per la Pace della Cisl - Dal 21 al 30 ottobre incontri, fiaccolate e iniziative in tutta l’isola per promuovere un impegno condiviso verso la pace ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Parte Maratona Pace