Dalla Regione 2,45 milioni di euro per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico

La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia 2,45 milioni di euro per sostenere i Comuni negli interventi di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Cristina. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

