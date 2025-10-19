Dalla Regione 2,45 milioni di euro per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico

Udinetoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia 2,45 milioni di euro per sostenere i Comuni negli interventi di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Cristina. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

