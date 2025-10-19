Dalla Parte degli Animali | il caso Nika il salvataggio di Mosè e le cure per gli scoiattoli del CRAS Stella del Nord nella puntata del 19 ottobre su Rete4
Domenica 19 ottobre alle 10.05 andrà in onda una nuova puntata di Dalla Parte degli Animali su Rete4, ideata e condotta dall’on. Brambilla con i piccoli Stella e Leo. In replica la trasmissione tornerà domenica alle 16.30 su La5 e martedì in seconda serata su Rete4. La vicenda Nika e la richiesta di giustizia Tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
