Dalla Parte degli Animali | il caso Nika il salvataggio di Mosè e le cure per gli scoiattoli del CRAS Stella del Nord nella puntata del 19 ottobre su Rete4

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre alle 10.05 andrà in onda una nuova puntata di Dalla Parte degli Animali su Rete4, ideata e condotta dall’on. Brambilla con i piccoli Stella e Leo. In replica la trasmissione tornerà domenica alle 16.30 su La5 e martedì in seconda serata su Rete4. La vicenda Nika e la richiesta di giustizia Tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

